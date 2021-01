Incastrata nell’auto sotto un trattore: salva

RONCOFERRARO E’ stata investita in pieno da un trattore agricolo che è letteralmente salito sulla sua Citroen C1. L’utilitaria si è accartocciata sotto il pesante mezzo e per la donna che era a bordo sembrava che non ci fosse nulla da fare. Per una sorta di miracolo una 57enne è uscita dal groviglio di lamiere in cui si è trasformata la sua auto nell’incidente avvenuto verso le 15 di oggi a Villa Garibaldi di Roncoferraro in via Volta. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 di Mantova e ben due elisoccorsi, perché inizialmente si temeva un bilancio molto più pesante. All’origine di questo incidente ci sarebbe una mancata precedenza da parte della donna che è stata trasportata al Carlo Poma per accertamenti.