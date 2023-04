Successo a Ponti per le iniziative storiche tra castello e Forte Ardietti

PONTI – Grandissimo successo di pubblico per “Ponti nella storia”. La rievocazione si è svolta ad inizio aprile nel Castello Scaligero e a Forte Ardietti. È stato un vero e proprio tuffo nel passato per rivivere e condividere usi e costumi di un tempo. Sono stati tanti i momenti che hanno segnato la terza edizione a cominciare da quelli nell’antico maniero come le visite guidate presso l’accampamento dei soldati scaligeri, le gare di tiro con l’arco e la dimostrazione di falconeria. Per quanto riguarda il Forte invece spazio a tour organizzati nei quali gli ospiti hanno preso parte all’addestramento di soldati austriaci e piemontesi ed hanno gustato cibo tipico nell’osteria, dove è stato possibile cenare anche in compagnia di rievocatori in uniforme. Detto ciò, il borgo bagnato dal Mincio, è alla ricerca di personale. Infatti per chi fosse interessato c’è un’interessante occasione lavorativa: diventare uno dei nuovi addetti all’apertura di Forte Ardietti. Info sui social della Pro loco, all’indirizzo pontisulmincio.infopoint@gmail.com o whatsapp 351-8968121.