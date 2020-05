Cede il canale Sabbioncello, allagamenti a Santa Lucia

SANTA LUCIA (QUISTELLO) Paura giovedì sera nella frazione quistellese di Santa Lucia – ma anche nella vicina Nuvolato – per un cedimento del lato destro del canale Sabbioncello: una falla di ben tre metri di ampiezza che ha provocato uno sversamento consistente di acqua nelle vicinanze ma che, grazie al tempestivo intervento del Consorzio di Bonifica di Burana, ha provocato solo lievi disagi e, per fortuna, nessun danno ingente.

Sono stati gli stessi abitanti della zona a segnalare prontamente il fenomeno la cui notizia si è poi diffusa a macchia d’olio attraverso i social: il “Burana” ha proceduto all’immediato spegnimento dell’impianto Sabbioncello e dell’Ubertosa (il primo degli 8 impianti di sollevamento che pompano l’acqua in contropendenza) al fine di far calare la quota del canale. Si è potuto così ridurre la fuoriuscita d’acqua e procedere alla messa in sicurezza del tratto già alla mezzanotte, con la ripresa dell’impianto Sabbioncello per il ripristino della quota di derivazione. Ieri i lavori sono proseguiti fino al completo ripristino dell’argine. Fortunatamente non sono state coinvolte abitazioni. Già in passato sono stati effettuati sopralluoghi, anche tramite prove geotecniche, grazie ai quali si sono individuati i terreni arginali maggiormente instabili e a maggiore rischio di collasso per la presenza di filtrazioni, tra cui un tratto poco più a valle della rottura di giovedì dove sono previsti lavori di consolidamento degli argini tramite l’infissione di palancole di 6 metri di lunghezza e la posa di pietrame di cava.