Castelbelforte, procede la programmazione dei lavori pubblici

CASTELBELFORTE – Proseguono le opere inserite nella programmazione di bilancio 2021. Proprio in questi giorni l’amministrazione comunale di Castelbelforte sta pianificando le procedure per le gare d’appalto propedeutiche all’aggiudicazione dei lavori da tempo prestabiliti. La prima consiste nella realizzazione di una pista ciclopedonale che si snoderà lungo le strade provinciali 25 e Sp 26, in corrispondenza di via Roncolevà e via Pessine. «L’intervento – premette il sindaco Massimiliano Gazzani – ha come obiettivo quello di prolungare il primo tratto di ciclabile già esistente su via Roncolevà in modo da garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti che transitano su via Pessine, dove la banchina è ancora sterrata. La spesa complessiva del progetto (redatto dallo studio tecnico dell’ingegner Gianluca Ferrari, ndr) ammonta a 170.000 euro, interamente finanziati con fondi del Comune attinti dall’avanzo di amministrazione». I lavori dovrebbero cominciare nelle prime settimane di settembre, dopo che il Consorzio di Bonifica “Territori del Mincio” avrà ridotto la portata delle acque ad uso irriguo, poiché per la realizzazione della pista ciclabile sono necessarie alcune tombinature dei canali che costeggiano le strade. Anche la sede municipale sarà prossimamente oggetto di intervento. A riferirlo è il capogruppo consiliare di maggioranza, Simone Golinelli : «Grazie al contributo di Regione Lombardia e ad una integrazione finanziaria del Comune, verranno sostituiti tutti i vecchi serramenti e gli infissi presenti nei vari uffici al fine di efficientare l’edifico sotto il profilo energetico; contestualmente verrà rifatta la pavimentazione del corridoio posto al primo piano, compresa la stessa sala consigliare, le cui mattonelle sono ormai danneggiate a seguito degli assestamenti strutturali degli anni». In questo caso il costo dell’opera, progettata dallo studio dell’architetto Samuele Squassabia, si aggira attorno ai 120.000 euro.

Matteo Vincenzi