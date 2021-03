Rifiuti tossici davanti ad un’azienda di Ostiglia, tre denunciati, area sequestrata e 4mila euro di multa

OSTIGLIA – Nel corso della mattinata di ieri mercoledì 24 marzo u.s. i Carabinieri della Stazione di Ostiglia, coadiuvati dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga e dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di verificare il rispetto della normativa ambientale. Nell’occorso i Carabinieri procedevano al controllo di una azienda di carpenteria di Ostiglia rilevando la presenza di un’area esterna adibita a discarica per lo stoccaggio di rifiuti vari pericolosi per l’ambiente i quali, a diretto contatto con il terreno, avrebbero rilasciato liquidi che avrebbero compromesso l’ecosistema. Al termine del controllo l’intera area interessata veniva sottoposta a sequestro penale e venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria i titolari ed il responsabile dei lavori dell’azienda oltre ad elevare nei confronti della ditta sanzioni per 4000 euro per violazioni di carattere amministrativo.