Curtatone, il Gruppo di Lettura adulti legge ‘Male a Est’ di Andrea Simionel in Biblioteca comunale

CURTATONE Il Gruppo di Lettura adulti si riunisce oggi alle ore 18 presso la Biblioteca comunale per leggere insieme e discutere del romanzo “Male a Est” di Andrea Simionel. Il libro racconta la lacerazione dell’emigrazione. Ne rende visibili e tangibili le opportunità e le perdite, ma soprattutto, evidenzia i traumi di una lingua nuova che si misura e combatte con la lingua madre, anche se il rumeno ha la stessa radice latina dell’italiano. Ogni parola, ogni neologismo, ogni ricordo risulta così profondamente legato alla realtà che se in un primo momento può disorientare il lettore, ben presto si rivela un prezioso strumento di narrazione. Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca@curtatone.it o chiamare in orario di apertura al numero 0376 358130.

Paolo Zordan