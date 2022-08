Rivarolo, al via interventi di riqualificazione delle scuole

RIVAROLO Le vacanze estive offrono tradizionalmente la periodica occasione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici da parte delle amministrazioni comunali. Anche quella di Rivarolo Mantovano ha pianificato, in effetti, interventi mirati al restyling dei plessi che ospitano le scuole. Quest’anno, nello specifico, l’attenzione del Comune di Rivarolo si è indirizzata all’adeguamento funzionale della scuola media Cesare Tosi. L’edificio pubblico in questione necessita dal prossimo autunno, cioè dall’inizio del nuovo anno scolastico, di un’aula di grandi dimensioni per lo svolgimento delle lezioni.

L’esigenza, emersa nel corso dei colloqui intercorsi tra il sindaco Massimiliano Galli e la dirigente scolastica Elena Rizzardelli, era stata recepita in bilancio e tradotta nel progetto sottoposto alla competente Soprintendenza che l’ha autorizzato.

«L’agosto in corso, ha visto la cantierizzazione del progetto che ha riguardato la creazione di un varco tra due aule contigue con l’inserimento di una struttura metallica a telaio, rispondente alle norme anti sisma – spiega il primo cittadino rivarolese -. Si tratta di un intervento preventivato in 21mila euro , comprensivi di IVA, oneri della sicurezza e spese tecniche, dall’ingegner Marco Spezia dello Studio Polaris di Mantova. Contemporaneamente – prosegue il primo cittadino – nella scuola elementare Papa Giovanni XXIII, vengono in questi giorni eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici, affrontati sempre con fondi propri dell’Ente. Non possiamo poi dimenticarci degli annunciati lavori di miglioramento del parco giochi nel giardino pubblico adiacente l’asilo nido “Ferrante Aporti” dove verrà sostituita la pavimentazione esistente con una idonea antitrauma, in gomma colata, a tre colori. I fondi in questo caso provengono dalle provvidenze che lo Stato ha messo a disposizione dei Comuni, per interventi di riqualificazione degli spazi pubblici: per Rivarolo 10mila euro che l’amministrazione comunale rimpinguerà con fondi propri, cogliendo anche la disponibilità di una donazione privata per un nuovo giochino che integrerá gli esistenti».