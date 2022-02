Covid: 824 nuovi contagi. Mantova +84. Viadana +71.

MANTOVA Calo abbastanza consistente dei contagi giornalieri nell’arco di 24 ore, passati dai 1.161 di martedì agli 824 di oggi, mercoledì 2 febbraio. Mantova è sempre il comune che conta l’incremento maggiore a livello di numeri assoluti +84), a seguire ora c’è Viadana (+71) con il secondo incremento provinciale, mentre è in fase calante l’ondata dei contagi che aveva colpito duramente l’Alto Mantovano nelle scorse settimane. In ogni caso oggi la provincia di Mantova è stata quella che ha registrato la maggiore percentuale di incremento giornaliero a livello regionale: +0,95% contro lo 0,75% di media della Lombardia e l’1,07% nazionale. La percentuale di contagi in rapporto alla popolazione per il Mantovano è del 21,314%, di poco inferiore a quella regionale.