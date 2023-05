Roverbella – Detenzione e spaccio di droga: giovane arrestato

ROVERBELLA La lotta e contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti, da parte dei militari dell’Arma, ha dato ancora una volta i suoi frutti. Questa volta a finire in manette è stato un giovane residente a Roverbella. L’uomo, grazie alle indagini condotte dai carabinieri, è stato infatti prima fermato e poi arrestato per detenzione e spaccio di droga. Il giovane, come detto residente a Roverbella, è stato condotto in caserma in attesa della convalida dell’arresto avvenuta ieri mattina per direttissima. Non è ancora stata comunicata da parte delle forze dell’ordine la quantità, e nemmeno il tipo di sostanza, sequestrata.

Come detto il contrasto alla criminalità organizzata, e nello specifico allo spaccio di droga. da parte dei carabinieri è attivo su tutto il territorio virgiliano soprattutto in quelle aree della provincia definite, dagli stessi inquirenti, ad alto rischio.