Roverbella – Parco delle Sette Querce, i lavori procedono spediti

ROVERBELLA Compie, mese dopo mese, importanti passi in avanti il progetto predisposto dal Comune di Roverbella e denominato #roverbellasifabella.

Molta attenzione, in questo ambito, viene rivolta dall’amministrazione comunale agli interventi che si rivolgono alla riqualificazione ambientale e paesaggistica di varie zone del territorio.

A tal proposito sono in via di conclusione i lavori di realizzazione, nel parco delle Sette Querce, dell’area giochi per gli “amici a quattro zampe”.

Entro qualche settimana verrà realizzato, attorno all’intero perimetro del parco, un bellissimo sentiero naturalistico attrezzato. In definitiva Roverbella con questa serie di interventi disporrà di uno splendido polmone aperto e a disposizione dei cittadini di ogni età

Con tale sforzo si punta a creare le condizioni affinché non solo gli abitanti del capoluogo e degli altri centri ad esseo collegati abbiano ad apprezzare queste aree.

Anche il visitatore, seppur occasionale, deve toccare con mano quanto Roverbella ed il suo tessuto da quello socioeconomico a quello storico, artistico, enogastronomico ambientale siano in grado essere maggiormente attrattivi.