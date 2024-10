Borgo Virgilio: una Festa dell’Alpino densa di significati

BORGO VIRGILIO Una cerimonia per ricordare il patrono San Maurizio Martire ma anche per cementare l’amicizia che lega l’associazione nazionale Alpini delle sezioni di Mantova e Cremona al Comune di Borgo Virgilio. Più nello specifico la Festa dell’Alpino ha avuto l’obiettivo di radunare i vari gruppi mantovani in quella che è stata una commemorazione all’insegna della semplicità, con l’alzabandiera e l’Inno d’Italia, ma altresì densa di significati, in quanto ha reso lustro a San Maurizio e a tutto il Corpo degli Alpini. «Il nostro futuro sarà più umano se rinvigoriremo in noi il senso della memoria storica, se sapremo difendere e valorizzare la nostra identità culturale e le nostre radici», è stato il messaggio trasmesso durante la cerimonia. Tra la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti e la santa messa, c’è stato spazio per gli interventi delle autorità. Oltre alla giunta comunale capeggiata dal sindaco Francesco Aporti, il quale ha sottolineato l’importanza dei valori che trasmettono da sempre gli alpini con le loro azioni, erano presenti anche l’assessore regionale Alessandro Beduschi, il presidente della Provincia Carlo Bottani, i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio e delle associazioni militari. La mattinata si è conclusa con il “pranzo dell’Alpino”.