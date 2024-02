San Giorgio Bigarello: dal Comune 450mila euro per strada Matteotti

SAN GIORGIO BIGARELLO Mentre i lavori di realizzazione delle nuove scuole dell’infanzia insieme all’ampliamento della mensa dell’istituto Montalcini e alla riqualificazione della fontana del drago proseguono a ritmi spediti sul territorio di San Giorgio Bigarello, l’amministrazione comunale si appresta ad approvare il bilancio consuntivo e analogamente a ciò, a stanziare la somma necessaria, circa 450mila euro, per le operazioni di riqualificazione di via Matteotti in località Casette.

Nel dettaglio, l’intervento come specificato dal primo cittadino Beniamino Morselli interesserà il tratto di strada che collega via Europa, parte della ferrovia e il municipio: «Abbiamo da un lato concluso il progetto di recupero del manto stradale, per la cifra di 550mila euro, finanziata attraverso l’istituzione di un mutuo, che ha riguardato diversi percorsi viabilistici tra cui le seguenti vie: Leopardi, Marconi, Bologna e Guastalla, – spiega il sindaco – mentre a breve dovrebbero avere inizio il lavori di un tratto di strada che dalla frazione di Casette porta a Villanova De Bellis per un esborso complessivo di 70mila euro, già stanziato mentre, prossimamente con l’approvazione del bilancio consuntivo, metteremo a disposizione la cifra necessaria per realizzare un ampio intervento di riqualificazione di un tratto di strada Matteotti. Qui l’opera raggiunge la somma di circa 450mila euro e sarà finanziata con risorse comunali».

Le operazioni, a tal riguardo, non coinvolgeranno solo il rifacimento del manto stradale, ma al contrario comprenderanno anche il recupero idraulico del tratto. Proseguono invece senza sosta le operazioni di riqualificazione della fontana del drago in piazza Giotto unitamente all’ampiamento della mensa dell’istituto Rita Levi Montalcini, pronta ad essere inaugurata il prossimo anno scolastico, con la conclusione dei lavori entro la fine dell’estate. Si trovano invece in uno stadio avanzato le operazioni di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Mottella: «La ditta incaricata del cantiere – continua il sindaco di San Giorgio Bigarello – sta rispettando le tempistiche del cronoprogramma pertanto contiamo di concludere i lavori tra ottobre e novembre, potendola così inaugurare con l’inizio del nuovo anno». Proseguono anche le operazioni di edificazione della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido di Stradella.