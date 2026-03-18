San Giorgio: nel 2025 investiti due milioni nel sociale

SAN GIORGIO BIGARELLO Numerosi sono stati i servizi predisposti dal Comune di San Giorgio Bigarello e proposti nel corso del 2025 a favore della propria comunità in vari ambiti del sociale.

Su questo versante il Comune ha nei giorni scorsi quelli che sono stati i principali interventi e risultati conseguiti nello scorso anno dal Settore Servizi alla Persona, a favore di anziani, famiglie, minori, disabili e cittadini stranieri residenti sul territorio.

«Nel 2025 – spiega l’assessore Mauro Caffarra – il Settore Servizi alla Persona del Comune di San Giorgio Bigarello ha affrontato con determinazione le diverse forme di fragilità presenti sul territorio: dai bisogni degli anziani, al sostegno alle diverse abilità, all’integrazione dei cittadini stranieri, fino al contrasto e supporto alla povertà economica. La spesa per il piano welfare che l’amministrazione comunale investe è pari a circa 2 milioni di euro. Per il 2026 – prosegue – l’amministrazione si pone l’obiettivo di migliorare le modalità di accoglienza delle persone che si rivolgono al Servizio Sociale, garantendo un approccio rispettoso e orientato all’ascolto. Centrale sarà il lavoro sulla prevenzione e sull’inclusione sociale, in sinergia con le istituzioni scolastiche e le associazioni del territorio, con un utilizzo responsabile ed efficace delle risorse disponibili».

Il welfare familiare è stato al centro di numerosi interventi articolati che sono andati dalla prevenzione al supporto e alla protezione.

In particolare da sottolineare a tal proposito i progetti denominati: Équipe multidisciplinare; Centro per le Famiglie: sportelli permanenti di supporto psicologico, mediazione familiare e consulenza pedagogica; apertura dello Spoke di San Giorgio del Centro Famiglie La Vela; Supporto educativo a minori.

Per quanto concerne il tema della protezione minori sono stati investiti poco meno di 238mila euro che sono serviti per l’inserimento in comunità di 3 minori e di 3 mamme con 4 bambini in comunità mamma-bambino.

Altro investimento economico, di circa 4mila eruo, è stato riservato ai Buoni spesa natalizi dei quali hanno beneficiato una quarantina di nuclei familiari fragili.

Tre sono stati i nuovi alloggi Aler messi a disposizione di famiglie fragili, che si sono andati a sommare ai 25 già assegnati.

«Per quel che concerne il diritto allo studio e la scuola – sottolinea l’assessore Caffarra – l’amministrazione ha garantito un forte investimento a sostegno del percorso scolastico di tutti i bambini e ragazzi. Inoltre il settore ha operato per migliorare la qualità di vita dei cittadini disabili e supportare le loro famiglie, puntando alla massima permanenza nel contesto domestico. Vorrei ricordare che abbiamo investito concretamente nel percorso di integrazione grazie ad un corso gratuito di alfabetizzazione in italiano per donne straniere».