Tennis – Matilde Sacchi (Tc Mantova) brilla nel circuito nazionale Junior Next Gen

MANTOVA Importante risultato per il Tennis Club Mantova grazie alla giovane Matilde Sacchi, Under 12 (3.3), protagonista di un ottimo percorso nel torneo nazionale Junior Next Gen Italia, disputato dal 7 al 15 marzo al Circolo del Castellazzo di Parma. La tennista mantovana ha raggiunto la finale del singolare al termine di una settimana di alto livello, mettendo in mostra qualità tecniche, determinazione e maturità.

Nell’ultimo atto ha ceduto alla pari classifica Matilde Ziglio (3.3) del Ct Rovereto dopo una sfida combattuta. Il trionfo è arrivata nel doppio, dove Sacchi ha conquistato il titolo in coppia con Beatrice Aiello (3.3), superando in finale Lucia Tarlazzi e Gisele Dallari (3.5). Un risultato che conferma la qualità del lavoro del club mantovano nel settore giovanile. Grande soddisfazione per lo staff guidato dal maestro Lorenzo Leoni, con Tommaso Leoni, Filippo Mondini e i preparatori Livia Pirelli e Laura Spiritelli. Il presidente Paolo Bistaffa ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto. «Il percorso di Matilde è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro circolo. Questo risultato dimostra quanto sia importante investire con continuità sul settore giovanile e sulla qualità del lavoro dello staff tecnico. Vedere una nostra atleta protagonista in un torneo nazionale di questo livello è la conferma che la direzione intrapresa dal Tennis Club Mantova è quella giusta. A Matilde vanno i nostri complimenti, con l’augurio che questo sia solo uno dei primi traguardi di un percorso ricco di soddisfazioni».