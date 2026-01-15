San Giorgio: scritte contro Israele nel parco

SAN GIORGIO BIGARELLO È stato denunciato un giovane studente 18enne del posto il presunto responsabile dell’imbrattamento avvenuto nel parco pubblico comunale di via Marche, uno degli spazi verdi maggiormente frequentati dalla cittadinanza. I fatti risalgono alla notte tra il 28 e il 29 settembre, quando ignoti avevano deturpato le gradinate dell’area verde con vernice spray di colore blu, tracciando scritte contro Israele e compromettendo il decoro del luogo.La scoperta era avvenuta nella mattinata del 29 settembre, quando i residenti del comune si erano svegliati trovando il parco in condizioni di degrado. L’episodio aveva immediatamente destato preoccupazione e indignazione tra i cittadini, anche sui social network, portando l’Amministrazione comunale ad attivare tempestivamente i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello. Già nella stessa giornata i militari dell’Arma avevano avviato le indagini, procedendo ai primi accertamenti e acquisendo anche i filmati del sistema di videosorveglianza pubblica presente nella zona. L’attività investigativa, proseguita nei giorni successivi, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di un giovane residente nel comune, permettendo di circoscrivere le responsabilità dell’episodio. Nei giorni scorsi lo studente 18enne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto, in ipotesi accusatoria, responsabile del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza del rispetto dei beni pubblici e sulla tutela degli spazi comuni, luoghi di aggregazione e svago per l’intera comunità, spesso presi di mira da atti vandalici che comportano anche costi di ripristino a carico della collettività.