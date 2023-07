Sassaiola di grandine nella notte: alberi abbattuti e tetti bombardati nell’Alto Mantovano. Una quarantina di interventi dei vigili del fuoco

MANTOVA Una quarantina di richieste di intervento ai vigili del fuoco nell’arco di 9 ore, e danni, ancora danni, soprattutto danni per la grandine che questa notte ha flagellato diverse zone dell’Alto Mantovano. Colpiti in particolare i comuni di Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio e Castiglione delle Stiviere. Alberi abbattuti o sradicati dal vento, tetti danneggiati dalla grandine con conseguenti infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, vetri di case e parabrezza e lunotti di auto in frantumi.

I testimoni parlano di chicchi di grandine grossi come arance, in alcuni casi del perso di 700-800 grammi. Le prime chiamate al 115 sono arrivate alle 2.45; i vigili del fuoco sono intervenuti con la massima rapidità e stanno gestendo tutt’ora l’emergenza su tutto l’Alto Mantovano, sfiorato (si fa per dire) dalla violentissima ondata di maltempo che ha devastato il Bresciano dove si conta purtroppo anche una vittima, una 16enne travolta da un albero in un campo scout. Su tutta la provincia permane lo stato di allerta meteo arancione. Previsti altri temporali violenti nel pomeriggio almeno fino alle 19.