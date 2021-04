Seconda violazione del decreto anti-Covid: bar chiuso per un mese

SERMIDE E FELONICA Nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 aprile,i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di verificare il rispetto della normativa emanata con il Dpcm del 2 Marzo e volta a prevenire, ed all’occorrenza sanzionare, le condotte che potrebbero favore il contagio dal virus covid-19. Il servizio, svolto con la partecipazione di 3 pattuglie appartenenti alle Stazioni Carabinieri del “Destra Secchia”, ha permesso di controllare 21 autovetture, 28 soggetti e 4 esercizi commerciali, elevando una sanzione amministrativa, per euro 800, a carico del titolare di un bar nel comune di Sermide e Felonica perché consentiva la consumazione al banco degli avventori. Nei confronti dell’esercizio commerciale, che era stato sanzionato anche sul finire dello scorso anno, è stata inoltre disposta la chiusura provvisoria dell’attività per giorni 30 (trenta).

L’attività dei carabinieri continuerà e si intensificherà anche nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta durante le quali, a seconda della fascia oraria, verranno effettuati mirati controlli per evitare assembramenti o violazioni in genere alla normativa in vigore.