Secondo avvicendamento in consiglio comunale di Sabbioneta, se ne va Mambrini

SABBIONETA Secondo avvicendamento nel consiglio comunale della Piccola Atene, dopo quelle di Werther Gorni a poche settimane dall’insediamento della nuova amministrazione.

Venerdì alle 20, in videoconferenza, si terrà una seduta lampo per provvedere alla surroga di un altro consigliere di opposizione, ovvero Francesca Mambrini , che aveva svolto l’incarico di assessore nel precedente mandato a guida di Aldo Vincenzi . Mambrini ha lasciato per ragioni personali legate a questioni di lavoro, dovute al necessario trasferimento a Roma. Al suo posto subentrerà Jonathan Maffezzoli. (u.b.)