Basket serie C – Stings con l’Ospitaletto, Gruppo Saviola a Gussago

Mantova Cinque gare alla fine della regular season, quattro per i Jb Stings che dovranno osservare il proprio turno di riposo e la possibilità, forse già oggi di blindare il primo posto matematicamente. «Giocare una serie di gare in maniera ravvicinata è dispendioso per i nostri giocatori – ha analizzato il tecnico Romero – Siamo stati abbastanza bravi a gestire il minutaggio del roster, facendo riposare chi ha giocato di più e dando spazio ai nostri giovani». Questa sera (ore 20) alla Tea Arena la sfida contro il fanalino Ospitaletto. «Squadra giovanissima ma di talento. Sarà importante controllare il ritmo costringendoli a giocare a metà campo. Dobbiamo iniziare a pensare alla fase a orologio. Abbiamo l’obiettivo di alzare il livello di gioco di quegli atleti che fin qui hanno avuto meno spazio, in modo da arrivare con l’organico al 100% della condizione». Intanto ieri gli Stings hanno consegnato ai ragazzi della Casa del Sole i peluche dei tifosi raccolti durante il “Teddy Bear Toss” nel corso della partita del 7 gennaio. La delegazione era composta dal tecnico Romero, dal team manager Massimo Tosini, dalla responsabile dei progetti con le scuole Elisabetta Ferrari, dall’istruttrice Francesca Baggio e dai giocatori Christian Boudet, Marco Ammannato, Davide Reati, Francesco Ihedioha e Francesco Guerra. Reduce dal successo nel derby col San Pio X, il Viadana è impegnato a Gussago (18.30) contro la vice capolista. «Partita complicata ma ce la vogliamo giocare», afferma il presidente Massimo Pizzetti Abbiamo il pronostico avverso ma ogni partita fa storia a sé e va giocata».