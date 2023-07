Castiglione delle Stiviere – Il vicesindaco Dara relatore anche in commissione Trasporti

Castiglione Tavoli istituzionali e giornate intense a Roma per l’onorevole Andrea Dara impegnato, qualche giorno fa, nelle vesti di relatore in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni per il disegno di legge “Delega al governo per la riforma fiscale”. Il vicesindaco di Castiglione nonché assessore ai lavori pubblici, ha riferito esclusivamente sui profili di competenza della propria commissione e, tra questi, c’è anche la proposta di “riordinare le tasse automobilistiche, anche nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l’eventuale e progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche”. (amc)