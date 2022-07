Strade e scuole: fine estate ricca di lavori per Curtatone

Curtatone Sarà un finale d’estate ricco di interventi a Curtatone dove il Comune ha messo in cantiere asfaltature per circa 160mila euro e lavori alle scuole per ulteriori 80mila euro. Gli interventi riguarderanno le frazioni di Ponteventuno e Levata, per quanto riguarda le strade, ed Eremo e San Silvestro per le scuole.

Lavori in vista nel Comune di Curtatone dove la giunta ha recentemente approvato un serie di importanti lavori da attuare sul territorio entro la fine dell’estate. Due le tipologie di interventi previste: asfaltature, da un lato, e sistemazione degli spazi interni delle scuole, dall’altro.

Si parte, dunque da Ponteventuno dove, entro la fine del mese di luglio, partiranno le asfaltature in via Argine Cerese: gli interventi, come spiega l’assessore Cinzia Cicola, interesseranno il tratto compreso tra Ponteventuno ed il confine con il vicino Comune di Borgo Virgilio.

Interventi, questi, che richiederanno a Corte Spagnola una spesa complessiva di 60mila euro, finanziati dal Ministero. Un’opera, questa, che renderà più sicuro un tratto spesso frequentato – seppure in zona di campagna – dove di frequente le auto raggiungono anche elevate velocità. Proprio recentemente, inoltre, il Comune di Borgo Virgilio ha riasfaltato il tratto di strada di sua competenza, contiguo a quello su cui andrà ad intervenire Curtatone: un doppio intervento, dunque che metterà così in sicurezza l’intero tratto stradale.

Asfaltature in vista, però anche nella frazione di Levata dove, in questo caso grazie ad un contributo di Regione Lombardia, la giunta guidata dal sindaco Carlo Bottani ha deciso di intervenire in via Levata ed in via Costituzione. Anche in questo caso sarà realizzata una nuova asfaltatura: l’opera, dal costo di 100mila euro, dovrebbe essere realizzata, in base al cronoprogramma del Comune di Curtatone, entro il mese di settembre.

Ma se, da un lato, il Comune pensa alla sicurezza delle strade, dall’altro, particolare attenzione ha riservato anche alle scuole. Partite, infatti, le tinteggiature alla scuola dell’infanzia di San Silvestro e Levata per un importo totale di circa 50mila euro.

Interventi, però non mancheranno nemmeno ad Eremo dove saranno installate (e messe a norma) nuove pareti per allargare le aule così da adattare gli spazi alle attuali esigenze scolastiche. In questo caso i lavori richiederanno per le casse di Corte Spagnola una spesa di circa 30mila euro. Previsti, infine, per il periodo natalizio interventi di ritinteggiatura cui seguirà una nuova sistemazione interna per l’estate 2023.