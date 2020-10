Calcio a 5 Serie D – Città di Mantova, rimonta esaltante: 4-3 al Calcinato

MANTOVA Ottimo esordio anche per il Città di Mantova C5, che vince al debutto 4-3 e incamera i primi tre punti della stagione. Inizio shock con due reti subite dall’arrembante Calcinato nei primi 3 minuti di gioco. Per rianimare la squadra si opta per un time out d’urgenza. Che dà gli effetti sperati. Piano piano, infatti, l’esperienza mischiata all’esuberanza dei biancorossi (per l’occasione in blu royal) ristabilisce i valori. Il Mantova arriva a trovarsi sotto 3-1, ma qui parte la rimonta.

Bassotto e Bandera riportano sotto i biancorossi. Ma è D’Ambrosio, che al battesimo del futsal non si è fatto mancare niente (ammonizione, gol, secondo giallo che vale espulsione), l’autore del 3-3. Il Città di Mantova soffre in inferiorità numerica l’arrembaggio bresciano, ma non molla di un centimetro. Fino al gol vittoria di Bassotto, che sigla la prima vittoria biancorossa di questa nuova stagione.

La partita è stata tirata, corretta e sempre in bilico. L’hashtag della serata? Sofferenza. Ma la vittoria ha più sapore così. I biancorossi, quindi, si godono i tre punti e pensano già al prossimo appuntamento, in programma giovedì 15 in quel di Busnago. Non ci sarà D’Ambrosio, ma la speranza è quella di poter schierare qualche giocatore recuperato in più.