Studenti del Gonzaga di Castiglione e dell’istituto d’arte a lezione con la polizia

CASTIGLIONE – La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’istituto Gonzaga e gli allievi dell’istituto d’arte Giulio Romano di Mantova e Guidizzolo (questi ultimi però in videoconferenza). Durante le “lezioni speciali”, cui hanno partecipato circa 400 tra ragazze e ragazzi e professori, sono stati trattati temi rivolti all’educazione dei giovani studenti sull’utilizzo corretto delle piattaforme social ed alla prevenzione dai pericoli derivanti dalla diffusione di immagini private e personali. Gli argomenti, presentati dal commissario capo della Divisione anticrimine Anna Stella Pamisano, hanno suscitato il coinvolgimento attento da parte degli studenti e dei loro insegnanti. Gli studenti hanno partecipato con numerose domande che, oltre ai temi trattati, hanno spaziato dalle procedure per l’ingresso nella Polizia di Stato alle indicazioni sull’utilizzo della piattaforma Youpol per le eventuali segnalazioni di comportamenti a rischio che quotidianamente potrebbero subire o di cui potrebbero venire a conoscenza.