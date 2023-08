Tante personalità e tanta gente per la magica cena sotto le stelle

VOLTA Grande successo di pubblico per l’evento dedicato al “buon bere” di Volta Mantovana: sold out infatti per l’edizione del 10 agosto scorso di “Calici di Stelle”. Più di 460 partecipanti hanno aderito all’iniziativa, vivendo un’esperienza culturale e sensoriale unica negli splendidi giardini delle scuderie di Palazzo Gonzaga.

A testimoniare l’importanza della manifestazione, tante anche le autorità presenti tra cui la senatrice e presidente della Comunità del Garda Maria Stella Gelmini, gli onorevoli Carlo Maccari, Antonella Forattini, Fabrizio Benzoni e molti sindaci e rappresentanti degli enti locali.

Protagonista assoluto della serata il vino, rappresentato dalle cantine Bertagna, Fratelli Campagnari, Ricchi e Tenuta Maddalena. Musica ed arte hanno accompagnato tutta la serata: le splendide arie dal vivo dell’Orchestra dei Colli Morenici e gli emozionanti spettacoli con la sabbia dell’artista Nadia Pretto hanno incantato i presenti, trasformando Calici di Stelle di Volta Mantovana in una magica notte sotto il cielo stellato di San Lorenzo.

Ancora una volta, l’evento si conferma tra i più apprezzati dell’Alto Mantovano ed in generale del territorio delle Colline Moreniche, porando a Volta tante personalità e tanta gente comune per un serata davvero magica tra arte, cucina e buon vino.

Angelo Maria Castaldo