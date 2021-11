Titolare, dipendente e cliente del ristorante Peperin di Canneto senza Green pass: sanzione e sospensione dell’attività

CANNETO – Senza mascherina al bancone e Green pass: sanzionato il titolare del bar ristorante Peperin di Canneto sull’Oglio e cliente e chiuso il locale per 5 giorni. Continua, quindi, in maniera incessante l’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Viadana nella lotta alla prevenzione della diffusione della Pandemia da Covid-19. Proprio in questi giorni, con l’aumentare dei contagi, sono stati intensificati i controlli. Controlli finalizzati appunto ad attestare il rispetto delle ormai chiare normative di prevenzione quale l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento sociale, cartellonistica di avviso, gel sanificante nelle postazioni di lavoro e servizio. Insomma, da oltre un anno queste normative fan parte del quotidiano e sino ad oggi hanno dato i loro frutti. Tuttavia, come detto, nel primo pomeriggio di ieri, 22 novembre 2021, un mirato controllo effettuato nel comune di Canneto sull’Oglio, da parte della locale stazione carabinieri, ha permesso di accertare che il titolare dell’esercizio commerciale non indossava la mascherina e, unitamente ad una sua dipendente e un avventore, era privo di green pass. Sia per il titolare che per il cliente è scattata l’immediata sanzione amministrativa prevista. Sarà ora a discrezione della Prefettura di Mantova valutare un eventuale sospensione con proroga nel massimo di giorni 30. La presente attività rientra in un più ampio dispositivo di controllo disposto su tutto il territorio della provincia dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova.