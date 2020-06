PORTO MANTOVANO Dai controlli alla circolazione stradale, volti a prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera, emergono per questo fine settimana ben tre denunce per guida in stato di ebbrezza elevate dalle Stazioni di Porto Mantovano, Bagnolo San Vito e dalla Sezione Radiomobile di Mantova. Si tratta di tre mantovani, tra cui uno di Volta Mantovana ed un altro di Borgo Virgilio, di età compresa tra i quaranta ed i settanta anni. Sottoposti al test dell’etilometro hanno superato abbondantemente i tassi di “grammi di alcol per litro di sangue” consentiti. Per loro è scattata anche la sospensione della patente e il sequestro dei veicoli.

Più disciplinati invece i giovani alla guida i quali, consapevoli dei controlli e grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione, decidono a priori ed a turno chi dovrà restare sobrio per la serata e accompagnare gli amici a casa. E’ bene tuttavia ricordare che bisogna bere con moderazione e che l’abuso di sostanze alcoliche ha degli effetti nocivi importanti.