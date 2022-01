Rifiuti abbandonati, il Comune chiede aiuto ai cittadini

CURTATONE – Da una parte l’impegno dei tanti volontari che raccolgono quanto altri abbandonano, dall’altra, la rabbia e la “caccia” ai trasgressori che ogni giorno lasciano rifiuti sulle strade e nei fossi del territorio. Una problema cui il Comune di Curtatone sta da tempo cercando di porre rimedio anche con l’ausilio della polizia locale che ha già individuato e multato molti “furbetti” del pattume.

Intanto in questi giorni sono riprese le attività de “La passeggiata ecologica”, gruppo formato da volontari residenti nel territorio che si ritrovano per raccogliere i rifiuti abbandonati sulle strade e nei luoghi pubblici, Proprio nei giorni scorsi i volontari sono intervenuti nel tratto compreso tra il rondò di Eremo e quello di Mantova mentre nei prossimi giorni si sposteranno nel tratto che da Levata porta a Ponteventuno in Strada Argine Cerese dove molti sono i rifiuti abbandonati dai “soliti” incivili che noncuranti dei danni arrecati all’ambiente abbandonano sacchetti e sporcizia.

Atti di inciviltà duramente criticati dall’amministrazione comunale che da tempo ha potenziato i controlli della polizia locale nel tentativo – spesso riuscito – di individuare e multare i trasgressori.

«Grande inciviltà – tuona l’assessore al territorio Luigi Gelati -; troviamo anche sacchetti delle spazzature gettati a terra. Molti trasgressori sono stati identificati e sanzionati ma ne restano ancora tanti: serve la collaborazione dei cittadini a cui chiediamo di segnalare (sarà garantito l’anonimato)».

Diverse le aree del territorio dove, purtroppo, molti sono i rifiuti abbandonati: tra questi il parcheggio del palazzo nei pressi del supermercato Tosano, a Eremo, dove anche in passato i cittadini avevano chiesto un intervento. Intervento che anche recentemente il Comune ha sollecitato all’amministratore dello stabile – il municipio non può intervenire in quanto l’edificio è privato – ma che ancora non sarebbe stato realizzato per mancanza di fondi.

Valentina Gambini