La cura nelle differenti fragilità, il 26 maggio convegno in seminario

MANTOVA Le fragilità attraversano l’intero spettro delle stagioni della vita: si evolvono, passano e nessuno può ritenersi immune. Su questo tema, il prossimo 26 maggio, in occasione della Giornata nazionale del Sollievo, a partire dalle ore 15, si terrà il convegno dal titolo “La cura nelle differenti fragilità”, organizzato all’auditorium del seminario vescovile di Mantova.

L’evento è stato presentato ieri mattina nella sala consigliare del municipio di Mantova, alla presenza dell’assessore comunale al Welfare, Andrea Caprini, del direttore socio sanitario di Asst Mantova, Renzo Boscaini e della vicepresidente dell’Istituto oncologico mantovano (Iom), Mara Grossi. Il fitto programma prevede una lectio magistralis, tenuta da monsignor Vincenzo Paglia, presidente della “Pontificia accademia per la vita”, il quale parlerà del suo ultimo libro: “La forza della fragilità”. Lo introdurrà la psicologa di Iom Paola Aleotti.

Interverranno in seguito: il direttore del reparto di Cure Palliative dell’Asst di Mantova, Laura Rigotti, sulla bellezza dei gesti di cura; il direttore sanitario della Fondazione Mazzali, Ettore Muti, che affronterà il tema delle cure a domicilio degli anziani; il direttore sanitario della residenza sanitaria per disabili “Il Posto delle Fragole”, Silla Dall’Olio, con una relazione dal titolo “Il posto della vita”; il presidente della “Casa del Sole”, Emanuele Torelli, che illustrerà l’attività della struttura; il direttore sanitario dell’Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia, Marco Arvati, che approfondirà il tema “anziani e Rsa”; Alma Petrassi per Abeo, che racconterà l’esperienza di Abeosostegno.

Sono altresì in programma un intermezzo musicale del violinista Eugjen Gargjola e parole recitate a cura dell’attore dell’Accademia Francesco Campogalliani, Diego Fusari. La giornata si concluderà con un aperitivo. L’ingresso è libero. (abb)