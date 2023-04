I volontari raccolgono i rifiuti: il 20 maggio tangenziale di Guidizzolo off limits

GUIDIZZOLO – Una raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati ai lati della nuova tangenziale di Guidizzolo, che vedrà coinvolti cittadini e volontari: accadrà sabato 20 maggio 2023 dalle ore 7 alle ore 14.30 in occasione della Giornata del Verde, iniziativa patrocinata da Regione Lombardia, fortemente voluta dal Comune di Guidizzolo e che ha trovato la collaborazione nella sua organizzazione anche da parte della Provincia di Mantova. Per la maleducazione e inciviltà di molti, sacchetti di immondizia e rifiuti sfusi, sempre più spesso vengono impropriamente gettati da ignoti sulle banchine della provinciale 236 bis. In occasione della speciale “raccolta rifiuti” l’arteria stradale dal chilometro 0+400 al chilometro 3+800 nella fascia oraria dalle 7 alle 14.30 verrà chiusa al traffico. I volontari che interverranno potranno lasciare l’auto tra la prima rotatoria che si incontra arrivando da Goito fino all’altezza del sovrappasso con la strada per Volta Mantovana. “Vuole essere un momento per rimarcare la scorrettezza e maleducazione di chi abbandona i rifiuti in un luogo che non è una discarica – commenta il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani -. Quando il Comune ci ha chiesto la collaborazione per organizzare questa giornata abbiamo subito offerta la nostra disponibilità. L’abbandono dei rifiuti sta diventando veramente un problema e per questo come ente ci appestiamo a dare corso alla sperimentazione di un controllo con l’utilizzo di telecamere per scoraggiare il fenomeno del littering, ossia l’atto di gettare o abbandonare piccole quantità di rifiuti urbani senza utilizzare gli appositi contenitori. Quando Regione Lombardia ci ha chiesto di individuare un’area dove effettuare questo tipo di controllo sperimentale abbiamo subito pensato alla tangenziale di Guidizzolo, poichè la riteniamo un po’ il fiore all’occhiello tra le opera realizzate più di recente dalla Provincia”.