Ubriachi alla guida, tre patenti ritirate

MANTOVA – Fine settimana di controlli contro le cosiddette “stragi del sabato sera” quelli effettuati dai militari dell’Arma sulle principali arterie stradali del capoluogo e dell’hinterland. Durante tale attività i carabinieri hanno infatti denunciato in stato di libertà tre automobilisti pizzicati alla guida ubriachi. Nello specifico un 32enne di Marmirolo, è stato sorpreso con un tasso alcolemico nel sangue cinque volte il limite consentito e nello specifico di oltre 2,5 grammi per litro. Per lui oltre alla deferimento penale e al ritiro della patente anche il sequestro del veicolo. A finire nei guai anche un 53enne originario di Mantova ma residente a Curtatone il quale, nonostante avesse dichiarato di aver bevuto un solo bicchiere di vino, è risultato positivo all’etilometro ben oltre la soglia di tolleranza. Stessa sorte infine anche per un 34enne tunisino, residente nel quartiere Lunetta, che al termine di una lunga serata con amici è incappato in un controllo del Nucleo Radiomobile di Mantova con alcoltest.