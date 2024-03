Poggio Rusco: banale lite stradale scatena un’ondata razzista sui social. Il sindaco: informarsi prima di scrivere

POGGIO RUSCO Una lite – avvenuta nel centro di Poggio Rusco, in via Matteotti – tra il conducente (straniero) di un veicolo per corriere espresso e quello di un piccolo furgone, con il primo che ha preso a calci la seconda vettura, ha scatenato un’ondata di indignazione sui social, purtroppo condita da commenti in cui – falsamente – si sosteneva che il protagonista del fatto fosse un immigrato irregolare che se la prendeva con malcapitati lavoratori. Una situazione talmente andata fuori controllo che il sindaco Fabio Zacchi è dovuto intervenire su Facebook: «Il fatto è stato segnalato ai carabinieri che stanno indagando – ha spiegato il primo cittadino -. Un brutto scontro tra persone in pieno centro ma molto diverso da quello che molti hanno fatto passare, dipingendo Poggio come un “far west” dove ormai regnano l’anarchia e la violenza. Come si fa presto a giudicare un episodio senza sapere chi sono i protagonisti, senza sapere l’antefatto e senza sapere come sono andate le cose».

Zacchi ha spiegato che le immagini, raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, sono al vaglio dei carabinieri, aggiungendo che «viviamo un’epoca dove sono all’ordine del giorno episodi di violenza urbana nelle città italiane, dove furti e tentativi di furto non si contano più e dove subiamo anche gli effetti negativi di anni di immigrazione incontrollata, ma non si può fare di tutta l’erba un fascio o dipingere un paese per quello che non è solo per aver visto 30 secondi di un video»