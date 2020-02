Arti marziali – Il Karate Team agli Italiani di kumite

PORTO MANTOVANO Il Karate Team 1999 di Porto Mantovano, società presieduta da Alex Daeder ed associata alla Lisporteam360, parteciperà ai campionati Italiani di karate, specialità kumite, juniores maschili e femminili, che si svolgeranno al PalaPellicone di Ostia, Centro Olimpico della FIJLKAM, domani, sabato 22 febbraio, con il maschile e domenica con il femminile. Saranno sei gli atleti di Porto Mantovano a cimentarsi nelle varie categorie di peso.

Domani, nella kermesse maschile, sarà quindi la volta di Matteo Guandalini nella categoria – 52 kg., Dennis Lucchesi nei – 68 kg., Diego Scansani nei – 61 kg., Thomas Turle nei – 57kg. Domenica toccherà invece alle ragazze, Lucia Ruberti e Nour Zairi nei – 54 kg.

Nei giorni scorsi sono arrivate altre soddisfazioni per il sodalizio di Porto Mantovano. Alfio Quaceci si è laureato campione regionale di karate della Lombardia, specialità kumite, categoria assoluti – 60kg. Dopo avere superato brillantemente le eliminatorie, Alfio in semifinale ha sconfitto Dominik Casablanca della Nakayama di Brescia e poi in finale Achraf Belouaer di Bergamo. Nella stessa categoria, il compagno di club Mattia Dieghi si è classificato al settimo posto.

Ottime notizie sono arrivate anche dagli Open di Toscana, manifestazione nazionale giunta alla 19ª edizione, che si è svolta al Palagolfo di Follonica (Grosseto) con oltre 1600 atleti provenienti da 295 società. Matteo Spiazzi, nella categoria U14 – 50 kg, è salito sul secondo gradino del podio dopo aver superato Michael Korotenko, della Valentino di Salerno, Matteo Dominici dell’Aves L’Aquila e Gabriele Braja di Genova. In finale si è poi arreso dal coetaneo Francesco Loffredo di Avellino, aggiudicandosi così la medaglia d’argento e i punti validi per il ranking Fijlkam. Nella stessa manifestazione ottimo quinto posto per Zairi Nour e Alfio Quaceci, mentre si sono fermati nelle eliminatorie Matteo Guandalini, Nicholas Froldi, Chiara Zamberini, Marco Piccoli, Thomas Turle, Melissa Scaravelli e Irene Bulgarelli.