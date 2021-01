Atletica indoor – Giulia Guarriello terza nei 60hs ad Ancona con nuovo primato personale

MANTOVA Ad Ancona altra grande prestazione di Giulia Guarriello nei 60 hs. La mogliese della Guastalla Reggiolo ha chiuso al terzo posto la finale con il nuovo personal best di 8.39. Già in batteria, con 8.41, aveva abbassato il record di Modena della settimana scorsa (8.44).

A Padova, nella 7ª manifestazione Nazionale Assoluta, chiudono nelle retrovie Chiara Donadello, junior, con il crono di 5:39.22 e Veronica Saccani con 5:42.98.

Stamane, per l’8ª manifestazione, iscritte per la Rigoletto la junior Marta Lui (60 hs) e l’allieva Eleonora Orlandi nel triplo (11.39). Sempre nel triplo anche la promessa Alice Rodiani dell’Atletica Brescia, che si presenta con 12.84, e Costanza Gavioli (Fratellanza Modena) con 12.83. Nei 60 piani, con 7.09, lo junior Luca Mondini dell’Atletica i Gonzaga. Nel pomeriggio Giulio Gambardella (i Gonzaga) negli 800 m.