Atletica leggera – Giulia Guarriello: titolo regionale e ora il Challenge

MANTOVA Più che positiva la partecipazione dei ragazzi dell’Atletica Rigoletto, giovedì sera, al 1° Verona Summer Athletics. Secondo posto nel salto in alto junior per Davide Bagnoli (1.80) che sarà protagonista ai Campionati Nazionali di categoria a Grosseto il 22/23 luglio, mentre il compagno di squadra Emanuele Pincella ha saltato 1.75. Doppio secondo posto nei 1500, in campo femminile, con Laura Zanini che ha chiuso in 5’04’’ 02 e per l’allievo Alessandro Ghiselli in 4’21’’74 (nuovo personal best). Nuovo personale di oltre un metro e terzo gradino del podio per l’allieva Giulia Nasi nel lancio del martello con 44.63, mentre nel tiro del giavellotto Federico Bonfante ha chiuso con 33.07. Nel giro di pista Lorenzo Stefanini ha chiuso con il personale di 57’’63, mentre la 4×400 allieve composta da Giulia Savioli, Anna Butturi, Matilde Butturi ed Elisa Marconi ha migliorato la propria miglior prestazione chiudendo in 4’28’’95.

Oggi e domani a Modena si svolgerà il Challenge Assoluto su pista che vedrà gareggiare i migliori specialisti italiani e negli 800 metri prenderà il via il forte mezzofondista dell’Atletica Rigoletto Luca Giacominelli (unico atleta di una società mantovana). A Castelnuovo ne’ Monti la cadetta Vittoria Goldoni è giunta terza negli 80 metri con il personale di 10’’56.

Mercoledì sera al Memorial Franco Conti a Imola, Giulia Guarriello (Atletica Guastalla Reggiolo) ha festeggiato il suo ritorno alle gare dopo il brutto infortunio alla clavicola che l’aveva fermata nella stagione invernale, con il titolo regionale nei 100 ostacoli e un promettente tempo come prima uscita: ha vinto con 13.80 (+0,2) ed è salita a 26 titoli regionali della Emilia Romagna, vinti in carriera, a cominciare da quelli ottenuti nel 2014 nella categoria ragazze. Peccato per Giulia che non ha potuto difendere quest’anno le sue chance di convocazione in Nazionale per i Campionati Europei Under 23, ma la stagione per lei è appena iniziata. Domani pomeriggio alle 15 sarà in gara al Challenge Assoluto (proprio con l’accredito di 13.80) nei 100 hs, con l’obiettivo di staccare il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (28-30 luglio). L’attesa kermesse è in programma oggi e domani al Campo Comunale di Atletica Leggera a Modena.