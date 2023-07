Terni Si avvicina l’ultimo appuntamento della stagione per le Nazionali. Da venerdì 14 a domenica 23 si disputeranno a Gliwice, in Polonia, i Campionati Europei Giovanili e il Centro Tecnico di Terni ospiterà in questi giorni gli ultimi stage. Oggi scatteranno le sessioni di allenamento delle Under 19. Presente Nicole Arlia (Brunetti Castel Goffredo, in foto). L’attività proseguirà fino a mercoledì 12.