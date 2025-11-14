Automobilismo – Solferino Rally Pecso al Lessinia Historic con Pelizzari e Cavazzini

SOLFERINO La stagione agonistica sta volgendo al termine e la Solferino Rally Pecso cerca di partecipare alle ultime gare disponibili. L’equipaggio formato da Pelizzari e Cavazzini, a bordo della fida Alfa Romeo Alfa GTV6 Gr.2, prenderà parte al Rally Storico della Lessinia, che si correrà oggi e domani sulle spettacolari colline veronesi nei dintorni di Bosco Chiesanuova (Verona) con un percorso totale di 130 km, dei quali 70 cronometrati. Da segnalare inoltre che la compagine mantovana parteciperà, con alcuni dei suoi piloti, alla Varano Rally Krono, in programma questa domenica sull’omonima pista di Varano de’ Melegari: saranno della partita Merighetti su Peugeot 106 Kit, Zanini su Citroen Saxo GrA, Fuochi su Renault Clio Williams e Bettoni-Coelati su Lancia Delta. La manifestazione, molto attesa dai tanti appassionati, offrirà un’intera giornata di spettacolo e adrenalina, con la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da diverse regioni d’Italia. Per la scuderia mantovana sarà un’ulteriore occasione per mettere alla prova mezzi e piloti in vista degli appuntamenti della prossima stagione.