Tennis tavolo Serie A1 maschile – Alfa Food lancia la sfida al Messina

BAGNOLO SAN VITO Finalmente domenica prossima (ore 16.30) l’Alfa Food Bagnolese farà il proprio debutto casalingo, ospitando il Messina. Dopo ben tre trasferte di fila, ritroverà il pubblico amico nel big match che mette in palio il secondo posto solitario, che ora condivide a quota 8 proprio con i siciliani, a una sola lunghezza dalla capolista Sassari. Finora sempre fuori casa la formazione mantovana ha centrato tre vittorie di prestigio: a Cagliari contro il Marcozzi, a Carrara contro la corazzata Apuania e a Santa Tecla contro il Nulvi, neopromossa e altra squadra sarda. Alcune curiosità: l’ex di turno è Jordy Piccolin, che in passato ha vestito la maglia del Messina, mentre il mantovano Marco Rech Daldosso, per anni bandiera del Top Spin, ha tolto i panni del giocatore per vestire quelli di nuovo responsabile del settore giovanile del club. «Sarebbe stato molto bello continuare a giocare in trasferta – scherza il direttore tecnico Cristina Semenza – ma battute a parte, non vediamo l’ora di poterci esibire davanti al nostro pubblico. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Affrontiamo una squadra forte e ben organizzata. Speriamo che il debutto casalingo ci porti fortuna e arrivi anche la vittoria. La squadra è molto unita, i ragazzi si sostengono a vicenda e Mihai Bobocica sta attraversando un ottimo momento di forma, riscattando una stagione scorsa non brillante. Ora sta dando tanto alla squadra e a tutto l’ambiente». Semenza ha poi sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione: «Siamo soddisfatti di quanto fatto finora, ma il campionato è appena iniziato. Vietato rilassarsi: dobbiamo prepararci al meglio per questo scontro diretto e cercare di offrire al pubblico una prestazione di grande qualità». Per l’Alfa Food sarà quindi un pomeriggio speciale, non solo per il valore dell’avversario ma anche per l’emozione del ritorno davanti ai tifosi di casa, pronti a sostenere i propri beniamini in una sfida che potrebbe già dire molto sulle ambizioni stagionali.

Intanto il 39enne capitano Bobocica ha fatto un’altra impresa: si è qualificato per la semifinale al WTT Feeder Gdansk in Polonia e stamane alle ore 11.45 sarà opposto al coreano Cho Daeseong (n. 64).