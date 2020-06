Basket C Silver – Lions Asola, è fatta per la guardia Zorat

ASOLA Nella costruzione della squadra di C Silver per la prossima stagione, il Basket Lions del Chiese ha messo a segno un gran colpo in prospettiva futura, raggiungendo l’accordo con la talentuosa guardia rezzatese Michele Zorat. La trattativa che vi avevamo anticipato è andata dunque a buon fine. E si tratta di un altro innesto di valore per la formazione asolana, che si candida a rivestire un ruolo da protagonista nel prossimo torneo. Zorat, classe 2001, ha maturato varie esperienze negli anni scorsi, passando dalla serie D giocata da protagonista a Bedizzole per poi tentare il salto doppio in C Gold a Prevalle nella scorsa stagione. Gran realizzatore e attaccante di razza, Michele andrà a completare un roster decisamente giovane e atletico, con dei buonissimi margini di crescita durante l’anno. Prosegue quindi la linea “green” del mercato Pba con l’aggiunta di un prezioso tassello per l’allestimento di una formazione competitiva.

E qui facciamo dunque un riassunto delle operazioni effettuate dalla dirigenza asolana. Dal Prevalle è arrivata anche l’ala Davide Faini e sempre sul mercato bresciano il ds Gianni Ravera ha scovato Giacomo Piantoni, talentuosa ala forte classe 1997: cresciuto nelle giovanili della Leonessa Brescia, ha giocato nelle ultime stagioni ad Iseo e all’Olimpia Lumezzane in C Gold. Nel roster affidato al nuovo coach Alessandro Tusa e al vice Alan Zanini sono confermati Marco Sartora, migliore marcatore dell’annata 2018-2019 del girone A, il capitano Marcello Gori, il playmaker made in Castel Goffredo, Francesco Castoldi, poi Filippo Cerini, il pivot Marco Caiola e il giovane play Riccardo Negrisoli. Tra le new entry c’è anche il ritorno di Nicola Andreoli, ala piccola classe 1997.

Per quanto riguarda le partenze, hanno lasciato Asola Davide Millo, Simone Pilati e Jacopo “Perry” Mason, sesto uomo di lusso e gran risolutore delle partite punto a punto delle ultime tre annate.