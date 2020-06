Basket Prima Divisione maschile – Paolo Morelli alla guida dell’Abc Virtus Mantova

MANTOVA L’Abc Virtus Mantova ha affidato a Paolo Morelli l’incarico di capoallenatore della prima squadra maschile, per la quale ha fatto domanda di ripescaggio in Promozione. Forte di una lunga esperienza tra giovanili e serie maggiori, tanto nell’ambito maschile quanto in quello femminile, Morelli sarà anche la prima guida della formazione Under 18. «Ho accettato questa nuova avventura perchè credo in questo progetto sia per quanto riguarda la prima squadra, ma anche per l’Under 18 dove ho già potuto notare che c’è un bel gruppo di ragazzi volenterosi da allenare. Ho apprezzato il voler dare continuità al gruppo dell’anno scorso, soprattutto perchè avevano dato un ottimo feedback in campo. Stiamo cercando di inserire nuovi giocatori che possano aumentare il livello tecnico e fisico del gruppo. Le aspettative e gli obiettivi saranno pari al roster che andremo a fare. Non vogliamo porci limiti: ogni obiettivo raggiunto sarà un traguardo importante, ma non un punto di arrivo».

Intanto arrivano altre conferme nel roster biancoblù: Andrea Montanari, guardia/ala classe ‘97, alla terza annata in casa Abc, come il play Filippo De Marchi. Per Matteo Siliprandi, play/guardia classe ‘89, inizierà invece la seconda stagione nella Virtus, con il doppio incarico di giocatore e direttore sportivo, forte dell’esperienza come Team Manager degli Stings nella stagione 2015/2016.

Segnaliamo infine che prenderà il via domani, in collaborazione con la Pallavolo Mantova, il “GioCamp 2020 Multisport”, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 14 anni: le attività si svolgono presso la Palestra Boni dal lunedì al venerdì (7.30-13.30), fino all’11 settembre. Info: Federica Cestari 347/2976377; Milly Negri 331/6479437.