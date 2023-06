Calciomercato dilettanti – Castellana: Danieli nuovo diesse? Il San Lazzaro fa spesa a San Giorgio. Giazzi nello staff della Rapid Olimpia

Mantova In casa Castellana c’è ancora tanta voglia di festeggiare la fresca promozione in Eccellenza, ma la dirigenza si è già messa al lavoro per programmare la prossima stagione nella categoria superiore. Bisogna mettere nero su bianco la conferma di mister Alessandro Cobelli, quindi si penserà ai rinforzi per la squadra. Il direttore generale Alessandro Novellini potrebbe affidare la guida del team mercato a Corrado Danieli con il ruolo di direttore sportivo. «C’è stato un incontro – conferma l’ex dirigente del Prevalle – dopo alcuni colloqui telefonici. La prima impressione che ho avuto è molto positiva, e spero che la cosa sia reciproca. Altro, per ora, non mi sento di aggiungere».

L’ex bomber del Castiglione, Nicola Ferrari, passa dal campo alla panchina: nella prossima stagione allenerà infatti il Carpenedolo, avversario dei Mastini (e della Castellana) in campionato.

In Promozione, il San Lazzaro ha perfezionato quattro innesti con altrettanti giocatori provenienti dall’Union Team: sono il difensore centrale Capucci, i centrocampisti Corradini e Negrini, l’attaccante Buzzacchero. Dal Curtatone rientra il centrocampista Ferri, mentre Babetto dovrebbe rimanere alla Serenissima. Con queste operazioni in entrata il mercato dei cittadini si può dire concluso. L’Asola è sempre alle prese con le conferme e attende a breve una risposta da Baioni e Zaglio. A proposito di conferme, il Marmirolo ha incassato l’ok del centrocampista Visioli. Fumata bianca a Suzzara: è stato siglato ieri sera l’accordo con gli americani della Soccer Universities, che entrano in forze nel club portando giocatori e staff tecnico. Esce di scena il diesse Piccinini.

Scendiamo in Prima. Giuseppe Perdichizzi, dalla Serenissima (ed ex Quistello), è il primo colpo in attacco per la neopromossa Poggese. La Sere a sua volta punta su Meloni, del Curtatone (cartellino del Suzzara), il quale interessa anche al Gonzaga, che aspetta sempre una risposta da Giarruffo e tratta pure Rainone, ex San Lazzaro. In Seconda, il Boca Juniors ha preso in prestito dalla Governolese il portiere Morandi. Torna all’Acquanegra Negrisoli dopo l’esperienza al Casaloldo. La Ceresarese conferma Hammami e punta su Ciulla.

Un flash per concludere dalla Terza Categoria: Marco Giazzi è il nuovo direttore sportivo della Rapid Olimpia.