Basket serie A2 f – Entusiasmo MantovAgricoltura. Coach Borghi: “Bel gruppo, tutte in forma”

SAN GIORGIO Lunedì sera il MantovAgricoltura si è ritrovato al Dlf, agli ordini dei tecnici Borghi e Pol, oltre che dal preparatore fisico Zonca, per il primo allenamento del preraduno. Le biancorosse saranno impegnate fino a venerdì in attesa del ritrovo ufficiale di lunedì 31. Dopo la sgambata di questa settimana, le sangiorgine inizieranno ufficialmente la stagione che le vedrà impegnate in due scrimmage fuori casa: il 19 settembre MantovAgricoltura sfiderà la formazione di Faenza, mentre il 27 settembre sarà la volta del match contro Brescia. In occasione del primo incontro, sono stati anche ufficializzati i numeri di maglia delle giocatrici per la stagione 2020/2021: 4 Llorente Florencia, 5 Pastore Laura, 8 Gatti Laura, 9 Petronio Cristiana, 10 Antonelli Simona, 11 De Stefani Camilla, 16 Bernardoni Ilaria, 23 Pizzolato Alice, 24 Bottazzi Sofia, 29 Battistelli Agnese, 30 Monica Giulia, 31 Ruffo Elisa, 33 Errera Matilde, 41 Marchi Alice.

Grande entusiasmo in casa San Giorgio per questo inizio di stagione: «I primi allenamenti? Sono andati benissimo – afferma il tecnico Massimo Borghi – Ripartire dopo uno stop forzato di 6 mesi è stata una cosa meravigliosa. Ho conosciuto le ragazze, alcune le avevo già incontrate in precedenza, e vederle in campo è stato davvero positivo. E’ un gruppo che lavora parecchio e non si tira indietro. Alcune erano partite con il preparatore già due settimane fa e le ho trovate in forma. Poi lunedì subito due ore e mezza di lavoro: una bella sgambata. Le atlete sono state ferme a lungo, dobbiamo stare attenti e non forzare, ma c’è comunque da lavorare molto, e sono contento perchè nessuna ha mollato». Che gioia anche per le giocatrici. Finalmente hanno potuto tornare in campo. «Pensiamo solo alla nostra Llorente: in Argentina era in lockdown da marzo e da allora non ha più toccato un pallone. Per lei è stato impressionante. Con le altre appena abbiamo potuto, e già a luglio, ci siamo trovati per fare qualcosa. C’è tanta voglia di ripartire». Per Borghi è un debutto qui a Mantova: «Ho trovato un’ottima società, con i piedi per terra, ma che sa il fatto suo. Purrone, Zambonini e tutti gli altri sono persone super, con passione e voglia di lavorare. Non è così in tutti i club. Ci aspetta una stagione strana: avremo bisogno di più tempo per adattarci. Voglio costruire una squadra e visto il gruppo in questo inizio, penso si possa fare. Puntiamo alla salvezza, ma possiamo aspirare anche ai play off: il salto per l’ultimo posto utile non è granché. Ci proviamo». (c)