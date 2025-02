Basket serie A2 f – MantovAgricoltura e il sogno Coppa Italia. Purrone: “Vanto e orgoglio per la città”

Mantova Un risultato storico per lo sport mantovano va festeggiato in grande stile: ieri, nella Sala degli Stemmi a Pazzo Soardi, è stata presentata l’avventura del MantovAgricoltura San Giorgio in Coppa Italia. La competizione tricolore si terrà a Roseto degli Abruzzi da venerdì 7 a domenica 9 marzo, con le biancorosse che giocheranno i quarti venerdì contro Empoli (ore 16.15). Sono intervenuti il vice presidente del Consiglio Comunale di Mantova Fabio Madella, che ha fatto un “in bocca al lupo” alla squadra, il presidente del Basket 2000 San Giorgio Antonio Purrone, il gm Stefano Purrone, l’head coach Lorenzo Logallo e il capitano Florencia Llorente. «Siamo in A2 da 6 anni – spiega il presidente – e ogni stagione abbiamo messo un mattoncino. Questo per noi è l’anno dei record: al 27 febbraio siamo primi nel nostro girone e tra pochi giorni giocheremo in Coppa Italia, qualcosa di non preventivato. E ora l’appetito vien mangiando. Voglio ribadire che siamo l’unica società di basket femminile di Mantova e provincia, tanto che da noi arrivano ragazzine anche da Viadana o Commessaggio. Con le giovani stiamo affrontando i campionati lombardi più importanti, così da temprarle nel tempo, perché possano poi entrare in prima squadra». «Per Mantova e San Giorgio – afferma il gm Stefano Purrone – è un risultato storico. Ringraziamo l’Amministrazione e chi ci sostiene sempre, come Burato del MantovAgricoltura e VetroCar, main sponsor per la manifestazione. Risultato inaspettato? Sì, ma perché questa è la mentalità della società: non fa pressioni per i risultati, bensì per i valori sportivi e l’atteggiamento in campo. All’interno della squadra, però, la coppa era un obiettivo che ci eravamo prefissati. E’ una competizione che dà prestigio a chi la gioca e la vince. Essere tra le 8 squadre più forti è un vanto e un orgoglio per noi e per le 250 ragazze, più le loro famiglie, del nostro settore giovanile». Il Basket 2000 San Giorgio è un progetto partito 25 anni fa: «Negli ultimi 4 abbiamo alzato il livello, fino a raggiungere la stagione scorsa il quarto posto in A2 e la coppa. Speriamo che questo progetto possa avvicinare sempre più le aziende mantovane». Il tecnico Lorenzo Logallo, torinese classe ’95, il più giovane tra serie A1 e A2, è stato “chiamato” a Mantova da Stefano Purrone 4 anni fa, per seguire il settore giovanile ed essere il vice allenatore della prima squadra. A metà dello scorso anno ha preso, proprio da Purrone, il timone del team, portandolo al 4º posto. «In Coppa – spiega – affrontiamo Empoli, forse la più in forma dell’altro girone, ma sono molto fiducioso. Ogni volta in cui ci siamo trovati in situazioni delicate, abbiamo sempre fatto grandi partite. Anche Udine in campionato sembrava inarrivabile e poi noi l’abbiamo battuta sia all’andata sia al ritorno. In questi anni abbiamo creato un gruppo in prima squadra, fidandoci più dei valori delle giocatrici, che dei tabellini. Abbiamo persone di un livello molto alto». Tanti applausi per capitan Florencia Llorente: «Io sono argentina. Sono arrivata a Mantova cinque anni fa e mi sono innamorata subito sia della città sia della società. Siamo felicissime di aver raggiunto questo traguardo. Lo abbiamo inseguito per diversi anni e averlo centrato è una grande soddisfazione. Non ci ha regalato niente nessuno, abbiamo lavorato tutte tantissimo e faremo del nostro meglio per dare lustro a Mantova». (cris)