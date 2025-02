Scontro fra auto e furgone: due feriti a Roverbella

ROVERBELLA La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova è stata allertata, intorno alle ore 14.30 di oggi, per un incidente stradale tra un furgone ed un’automobile in Strada Casone, nel Comune di Roverbella. È prontamente intervenuta una squadra proveniente dalla Sede Centrale di Viale Risorgimento, che ha provveduto ad estrarre il conducente del furgone, ribaltatosi a seguito dello scontro, e consegnarlo ai sanitari per le prime cure. La zona è stata messa immediatamente in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Stradale di Mantova ed un’ambulanza della Croce Verde. Entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti, un 25enne e una donna di 29 anni, sono stati portati al Poma per accertamenti in codice giallo (media gravità).