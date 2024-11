Basket Serie A2 femminile – Purrone: “San Giorgio, a Udine sarà il match dell’anno”

SAN GIORGIO E sono sei. Il MantovAgricoltura ha messo a segno la sesta vittoria di fila, rafforzando il primo posto in coabitazione con la Delser Crich Udine. Nessun problema nel testa-coda con Vigarano, che si è battuto, certo, ma la differenza dei valori in campo si è vista. Le biancorosse hanno sempre tenuto le redini del match, chiudendo 68-52. Soddisfatto di quanto visto il ds Stefano Purrone: «La partita di sabato è stata sempre in controllo: abbiamo cercato di imporre il nostro gioco e il nostro ritmo, riuscendoci bene per praticamente tutta la gara, ponendoci anche l’obiettivo di dare spazio a tutte le giocatrici, come l’impatto che avuto Ilaria Cavazzuti, atleta 2007, che si è comportata egregiamente sul campo, meritando di giocare più di 20 minuti. Sono tutte esperienze che possono portare beneficio all’interno dell’annata, specialmente se diventa lunga». Prestazione da incorniciare da parre di tutte: «A prescindere dalle ampie rotazioni, abbiamo avuto un ottimo impatto dalla panchina con ben quasi 40 punti segnati dalle ragazze subentrate, sintomo che la squadra è competitiva e ci tiene a dimostrare di non calare mai l’attenzione. Quando c’è stato invece un piccolo calo, concedendo a Vigarano di giocarsi la propria gara, le ragazze hanno avuto subito una presa di coscienza della situazione per affrontare le problematiche che stavamo avendo. Il tutto si è risolto perché ha prevalso la volontà di fare bene, portando a non mettere mai in discussione il risultato». Non c’è troppo tempo per stare a pensare alla sesta vittoria, perché domenica il calendario presenta l’attesissimo scontro al vertice con Udine… «Arriviamo a una delle partite più difficili dell’anno in trasferta ad Udine, che la stagione scorsa ha vinto la Coppa Italia facendo benissimo per tutta l’annata e giocandosi anche la finalissima per accedere in Serie A1. Sono inoltre allenate da uno dei coach più forti della categoria e hanno un roster estremamente completo. Ci presentiamo entrambe con 6 vittorie su 6. Vogliamo provare a competere contro una squadra forte, costruita per vincere, cercando di fare la miglior partita possibile. Una delle due squadre si troverà, alla fine di questa giornata, prima in classifica… Vedremo chi giocherà meglio le proprie carte per ottenere questo mini-obiettivo dopo ben 7 partite».