Basket Serie A2 femminile – Purrone: “San Giorgio, riparti fortissimo!”

SAN GIORGIO Dopo la settimana di sosta, il MantovAgricoltura è pronto a tornare in campo. Sabato al PalaSguaitzer (ore 20.30) le biancorosse ospiteranno Giussano. Sulla carta è un match alla portata: San Giorgio viene infatti dalla splendida vittoria sul parquet della capolista Derthona, che l’ha fatta arrampicare fino al quarto posto con 26 punti. Giussano è ottavo a quota 22. Ne parliamo con Stefano Purrone, che per gran parte della stagione ha guidato il MantovAgricoltura e che ora è rimasto nello staff nel ruolo di vice di Logallo.

Ripartiamo dalla vittoria di Castelnuovo Scrivia con Derthona…

«Una battaglia, dall’inizio alla fine. Le ragazze sono state molto brave a presentarsi con la testa libera, consapevoli di avere una bella occasione. Per ben figurare sul campo della squadra più attrezzata del campionato serviva la miglior partita possibile. Questo aspetto ci ha dato grandi stimoli. Abbiamo vinto con grande sacrificio difensivo, minuziosa preparazione tattica e importante capacità di attaccare in ogni singolo momento della gara».

Cosa vi ha lasciato questa impresa?

«Fiducia e morale. Ma guai ad abbassare la guardia. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra nel portare avanti il nostro processo di crescita, la nostra corsa verso il miglior posizionamento possibile in ottica play off. Dobbiamo essere consci del livello del campionato e delle difficoltà che si incontrano in ogni singola giornata, in un girone davvero impegnativo».

Sabato arriva Giussano, in un periodo particolarmente positivo e con tante cartucce a propria disposizione…

«Rientriamo dopo la pausa della Coppa Italia con la voglia di continuare a giocare e fare bene. Ci piacerebbe molto vincere in casa, aspetto che quest’anno è stato altalenante. Al tempo stesso, vorremmo consolidare la nostra posizione ai play off battendo una nostra competitor, agguerrita anche in questo secondo scontro diretto».

Che squadra è Giussano?

«Difficile da affrontare. E in grande forma, visto che ha messo in difficoltà squadre come Costa Masnaga e Broni e che ha portato a casa una buona vittoria contro Torino. Giussano ha indubbiamente dei leader al suo interno, come Diotti o Gatti. Per non parlare di Niedzwiedzka, che è una delle migliori straniere della Serie A2 e a lungo è stata anche la top scorer del campionato. Sarà un’altra sfida dove intensità, tattica e ritmo giocheranno un ruolo fondamentale».

Quali sono gli obiettivi in vista delle ultime 5 sfide che porteranno poi ai play off?

«I nostri obiettivi non cambiano: vogliamo posizionarci nel miglior modo possibile per affrontare i play off. E in quella sede provare a giocarcela con tutte le squadre che incontreremo».

Per concludere. Un po’ di San Giorgio anche in Coppa Italia: Alberto Purrone ha arbitrato la finale tra Udine e Derthona…

«Siamo molto contenti che all’interno del mondo della pallacanestro, specialmente femminile, un arbitro di San Giorgio, di Mantova, sia arrivato al massimo livello della competizione di A2. Arbitrare la finale di Coppa Italia è un momento di alto prestigio, segno che un movimento che cresce non lo fa solo a livello tecnico e “di campo”, ma anche a livello arbitrale».