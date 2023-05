Pattinaggio – Alessandro Grossi conquista un argento e un bronzo nella prova di World Cup a Trieste

Gonzaga Doppio podio per Alessandro Grossi alla prova di World Cup di Trieste.

Il portacolori della Borghi Gonzaga ha vinto l’argento nella specialità solo dance tra i Cadetti e il bronzo nelle coppie danza, assieme alla nuova partner Carlotta Bruzzi della Polisportiva Arcispazio di Piumazzo (Modena). Dopo Provinciali e Regionali, la kermesse di Trieste è stato il primo assaggio delle gare a livello internazionale per l’anno 2023. E come debutto non c’è male per il giovanissimo pattinatore virgiliano, che ora punta a far bene dalla metà di luglio ai Campionati Italiani di Piancavallo (Pordenone), kermesse fondamentale per le convocazioni in vista degli Europei e dei Mondiali. Tornando alla World Cup, Alessandro si è piazzato al terzo posto dopo la style dance (36.50 punti), alle spalle di Luca Buonincontro (47.50) e del portoghese Martim Sousa (39.66). Nella free dance è riuscito a scavalcare Sousa e a conquistare la medaglia d’argento (96.21) grazie al miglior punteggio tecnico. Nelle coppie danza sempre terzo posto dopo la style dance. Ale e Carlotta, con una bellissima danza libera, hanno tentato di migliorare la loro classifica, ma non è bastato il secondo miglior punteggio tecnico e hanno confermato così la terza piazza. «Pattinano insieme soltanto da novembre e questo è davvero un ottimo risultato – spiega Fabio Grossi, papà e allenatore di Alessandro – Siamo molto contenti di queste prime gare internazionali, sia nella solo dance sia nella coppia. Puntiamo agli Europei e dato che tutti i principali atleti continentali erano a Trieste, in previsione alla kermesse, siamo soddisfatti dei risultati ottenuti. Adesso pensiamo agli Italiani e da qui poi la Federazione farà le convocazioni per Europei e Coppa Europa». Alessandro, 15 anni a settembre, oltre che da papà Fabio, campione mondiale nel 2003, è allenato da Chiara Lodi Rizzini per la solo dance, mentre per la coppia danza è seguito sempre dal papà e dal tecnico federale Lorenza Residori. Carlotta, 13 anni a settembre, come allenatrice a Piumazzo ha Alessia Orsi. (cris)