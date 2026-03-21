Basket Serie B – L’Amica Chips sogna l’impresa in casa contro la regina Ozzano

Curtatone Il campionato entra nella sua fase decisiva e per l’Amica Chips Stings il calendario non concede pause. A sei giornate dal termine della regular season, i biancorossi sono attesi da un impegno di altissimo livello: alle ore 18, alla Tea Arena di Curtatone, arriva la capolista New Flying Balls Ozzano. Mantova si presenta alla sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo il netto successo contro Olimpia Castello (100-81), una vittoria che ha permesso di consolidare il quarto posto in classifica con 26 punti (13 vittorie e 9 sconfitte). Un piazzamento importante, soprattutto considerando la distanza da Gorizia, terza a quota 30 ma con una partita in più. Di fronte ci sarà però la squadra più continua del campionato. Ozzano guida la classifica con 40 punti, frutto di 20 vittorie e appena 2 sconfitte, ed è reduce da quattro successi consecutivi, ultimo dei quali il netto 104-73 contro Romano.️ Quella della Tea Arena si preannuncia anche come un confronto tra due attacchi tra i più prolifici del torneo. Ozzano può contare su realizzatori di primo piano come Diambo Kissima e Tommaso Carnovali (entrambi a 16.2 punti di media), oltre a Kingsley Odah Obinna (14.0). Dallaltra parte, Mantova si affida al proprio leader offensivo, capitan Crhistian Boudet, miglior marcatore del campionato con 19.7 punti di media (433 totali), supportato da Patrizio Verri e Andrea Barbieri. Proprio il capitano torna un attimo alla gara della settimana scorsa, prima di presentare il big match: «La vittoria contro Olimpia Castello era fondamentale per il nostro momento. Venivamo da una settimana particolare e dalla sconfitta di Trieste, quindi era importante dare una risposta. Ci siamo riusciti, soprattutto confermando la nostra solidità in casa». Boudet sottolinea anche il valore del collettivo: «I risultati individuali sono sempre legati al lavoro della squadra. C’è tanto impegno quotidiano da parte di tutti, compagni e staff. Il mio compito è anche quello di aiutare i più giovani e dare equilibrio al gruppo». Con il traguardo ormai in vista, Mantova guarda avanti con ambizione: «Abbiamo trovato una buona identità e stiamo giocando con continuità, ma possiamo ancora crescere. L’obiettivo iniziale era la salvezza, ora vogliamo conquistare i play off e provare a giocarci anche il fattore campo». Contro Ozzano servirà una prestazione di alto livello: «Affrontiamo la prima della classe, sarà una partita dura. Dovremo mettere energia, attenzione e sfruttare il fattore campo. Giocare davanti al nostro pubblico deve darci qualcosa in più».