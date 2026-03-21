21 Marzo 2026 - 23:46:17
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Sci – Sportime e Marmirolo in luce ai Campionati Regionali Children

Ponte di Legno Si sono conclusi, tra Tonale e Ponte di Legno, i Campionati Regionali Children (categorie Ragazzi e Allievi), disputati da martedì e venerdì. Un’esperienza importante per la pattuglia di atleti mantovani, qualificatisi attraverso le fasi circoscrizionali con Cremona e Piacenza. Un’occasione preziosa per confrontarsi con i migliori sci club della Lombardia, realtà di riferimento anche a livello nazionale. Dalle gare di SuperG, Slalom e Gigante sono arrivati risultati complessivamente positivi, con diversi buoni piazzamenti. Nel SuperG Allievi maschile, su 109 partecipanti, 48° Nicola Nonfarmale (Sportime) e 64° Oscar Pigozzi (Sportime). Da segnalare l’uscita di Alberto Malaguti, fermato da uno stacco dell’attacco mentre stava disputando un’ottima prova. Nessun piazzamento nel SuperG Allieve/Ragazze e SuperG Ragazzi. Nel Gigante, su numeri di partecipazione molto elevati, tra i Ragazzi (114 iscritti) 90° Alessandro Garaboldi (Sportime). Allievi (115 iscritti): 28° Alberto Malaguti, 49° Oscar Pigozzi, 63° Nicola Nonfarmale (Sportime). Allieve (83 iscritte): 52ª Alice Bignami e 64ª Emma Losi (SC Marmirolo). Da sottolineare l’ottimo 28° posto di Malaguti e le buone prestazioni di Bignami e Losi. Peccato per l’uscita di Emma Brentali. Nello Slalom, tra gli Allievi, tutti e tre gli atleti mantovani fuori tra prima e seconda manche: Malaguti era 21° dopo la prima. Ragazzi (114 iscritti): 67° Alessandro Garaboldi (Sportime). Allieve (83 iscritte): 31ª Emma Brentali (Sportime), 46ª Emma Losi (SC Marmirolo). Peccato per l’uscita di Alice Bignami, era in ottima forma.

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