Tennis tavolo – Tan e Gaia Monfardini tricolori nel doppio

Terni Mantova si porta a casa due medaglie nella gara di doppio femminile ai Campionati Italiani Assoluti di Terni. Sul gradino più alto del podio le castellane Tan Wenling e Gaia Monfardini. Mamma e figlia, compagne di gioco e complici di vita: sono loro le nuove campionesse italiane di doppio femminile. Avevano già vinto nel 2022 e ora il bis. Da sottolineare però il derby vinto per 3-0 in semifinale contro l’altra coppia di Castel Goffredo Nicole Arlia (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare) e Nikoleta Stefanova (Brunetti Castel Goffredo). «Gaia è migliorata tantissimo – racconta Tan Wenling, ex Brunetti e tesserata per il Tennistavolo Norbello -. Le avevo chiesto io di giocare insieme. Avevamo già vinto questo titolo a Biella, nel 2022, e ci tenevo a rifarlo». «Vincere al fianco della mamma è sempre speciale – afferma Gaia – Ma stavolta è stato diverso, più intenso. Dedico questo scudetto a tutta la nostra famiglia. In campo eravamo più affiatate, quasi più amiche. E non abbiamo litigato». In finale hanno battuto il tandem formato da Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito): 4-1 il punteggio (11-9, 13-11, 7-11, 11-9). «In campo lascio spazio a Gaia, così può crescere», spiega Tan. E Gaia completa: «Però la mamma è stata decisiva nei momenti importanti. La sua presenza è sempre quella giusta». Oggi fari sui singolari. Nel femminile, ecco Gaia Monfardini-Carnovale, Loth-Arlia, Vivarelli-Stefanova e Colantoni-Piccolin: sono questi i quarti di finale (ore 10). Anche nel maschile, stamane dalle 10.45, riflettori sui quarti di finale per il titolo assoluto. Da segnalare Mihai Bobocica della Bagnolese contro Stoyanov e il mantovano Matteo Mutti con Puppo.