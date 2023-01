Basket Serie C Silver – Tellini: “Viadana al di sotto delle aspettative”

VIADANA Il coach del Gruppo Mauro Saviola, Denis Tellini, non si ritiene soddisfatto del cammino della propria squadra al termine dell’andata nel girone Rosso della C Silver. Il Viadana ha salutato il 2022 con la sconfitta casalinga per 67-66 nel derbissimo con la capolista San Pio X. E in tutto sono dodici i punti collezionati finora in classifica. La seconda parte della stagione si apre, per il quintetto del presidente Massimo Pizzetti, domenica 15 con un’altra gara interna con Ombriano, che all’esordio si impose per 72-58 e precede di quattro lunghezze i rivieraschi.

«Il nostro girone di andata si è chiuso molto sotto le aspettative – spiega il tecnico Tellini – Potevamo senza ombra di dubbio fare meglio, ma abbiamo avuto problemi di organico per le diverse assenze. Sembrerà strano a dirsi, però siamo riusciti a volte a giocare meglio incompleti: c’è bisogno dunque di un riassetto nell’organico. Non significa comunque che andiamo in cerca di rinforzi. E’ possibile che i problemi non siano stati superati. L’ultima gara giocata è stata persa con uno scarto di una lunghezza col San Pio X, quindi è logico che bisogna analizzarla meglio. Possiamo dire che la fortuna non è stata nostra alleata; i riscontri per quanto ci riguarda non sono stati favorevoli e nella seconda parte del torneo è logico che dovremo cercare di fare molto meglio della prima frazione, tenendoci lontani dalla zona del pericolo, soprattutto se vogliamo ambire alla serie C unica. Mi auguro infine che nel ritorno non ci siano troppe problematiche dovute alle tante assenze».